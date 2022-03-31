російський Тінькофф Банк списав із клієнтів мільйони рублів через «збагачення» на обміні валют — Finance.ua
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російський Тінькофф Банк списав із клієнтів мільйони рублів через «збагачення» на обміні валют

Вчора 08:25Світ
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Тінькофф Банк списав кошти з клієнтів, які у лютому обміняли рублі на долари за допомогою «проміжної» конвертації у британський фунт.
Про це повідомляє російський Forbes.
Мінуси на рахунках деяких клієнтів сягають декілька десятків мільйонів.
Як зазначається, Тінькофф Банк спершу заблокував кошти клієнтів і зараз почав списувати кошти. Після операції деякі із них виявилися відʼємними. У пʼятьох клієнтів відʼємний баланс сягає мінус 1 чи 29 млн рублів. Банк здійснює списання як «комісії за операцію» через причину «необґрунтованого збагачення».
Один із клієнтів повідомив Forbes, що розмір списання корелюється із прибутком, який отримано на операціях з валютою. У людей із доларами на рахунку були списані тільки долари. У клієнтів без доларів на рахунку кошти списали з рублевих рахунків «за найбільш невигідним курсом».
За словами представника Тінькофф Банку, «ситуація зачепила декілька десятків трейдерів», яким було обмежено дистанційне банківське обслуговування.
Банк дав 25 днів на погашення заборгованості, згідно з інформацією у листі, який банк надіслав деяким клієнтам. У ньому банк повідомляє, що вони «скористалися вразливістю у роботі алгоритму розрахунку кросс-курсів валют» і «здійснювали багатократні перекази між валютними рахунками для особистого неправомірного збагачення».
Банк вказує, що в умовах волатильності на фінансових ринках такі дії клієнтів можуть вважатися такими, які дестабілізують фінансову систему країни та курс національної валюти.
Додаток Тінькофф Банку не дозволяє показати виписку з рахунків, тому клієнти не можуть дізнатися, як банк порахував розмір «необґрунтованого збагачення».
Нагадаємо, 27 лютого клієнти Тінькофф Банку змогли здійснити обмін валют по вигідному курсу: обміняти рублі у британські фунти, а британські фунти — в долари. Курс рубля таким чином зменшувався до 88 рублів, у той час як конвертація рублів у долари напряму складала 150 рублів, біржевий курс сягав 109 рублів.
Раніше британська влада прибрала згадку про транспортні санкції поряд із прізвищами Тінькова і Швідлера. Ці обмеження загрожували затриманням бізнес-джетів та яхт, а також забороною входити до портів, літати у повітряному просторі та заходити на посадку в аеропортах Великої Британії.
Раніше російський мільярдер, засновник Tinkoff Bank Олег Тіньков засудив вторгнення рф в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
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