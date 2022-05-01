російський Сбербанк йде з Лондонської біржі — Finance.ua

російський Сбербанк йде з Лондонської біржі
Вчора 14:27 — Фондовий ринок російський Сбербанк йде з Лондонської біржі
російський Сбербанк проведе делістинг депозитарних розписок на Лондонській біржі.
Про це з посиланням на пресслужбу банку передає РБК.
«Обмеження, прийняті іноземними регуляторами, у тому числі блокуючі санкції щодо Сберу, роблять збереження програми депозитарних розписок неможливим», — йдеться у повідомленні банку.
З цієї причини російський банк не подаватиме заяву в уряд рф для збереження обігу депозитарних розписок.
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