російський Сбербанк йде з Лондонської біржі — Finance.ua

російський Сбербанк йде з Лондонської біржі

Вчора 14:27 — Фондовий ринок

російський Сбербанк йде з Лондонської біржі

російський Сбербанк проведе делістинг депозитарних розписок на Лондонській біржі.

Про це з посиланням на пресслужбу банку передає РБК

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«Обмеження, прийняті іноземними регуляторами, у тому числі блокуючі санкції щодо Сберу, роблять збереження програми депозитарних розписок неможливим», — йдеться у повідомленні банку.

З цієї причини російський банк не подаватиме заяву в уряд рф для збереження обігу депозитарних розписок.

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