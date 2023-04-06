російський рубль впав до найнижчого рівня за останній рік — 80 за долар — Finance.ua
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російський рубль впав до найнижчого рівня за останній рік — 80 за долар

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Вперше з квітня минулого року російський рубль в ході торгів на Московській біржі впав відносно долара до 80 рублів.
Про це свідчать дані Мосбіржі.
На 9:50 за київським часом курс долара становить 80,2 руб за долар.
Євро торгується на рівні 87,55.
1 березня російський рубль впав до найнижчого рівня за останні 10 місяців, втративши близько 20% своєї вартості з початку грудня, оскільки західні санкції, зменшення доходів Москви від продажу енергоносіїв і високі військові витрати чинять тиск на валюту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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