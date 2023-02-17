Російський рубль впав до мінімуму з квітня 2022 року — Finance.ua

Російський рубль впав до мінімуму з квітня 2022 року Сьогодні 13:34 — Валюта

Курс долара до російського рубля піднявся вище 75 рублів. Російська валюта продовжує падіння, викликане ембарго на російські нафтопродукти та стійким відновленням імпорту, що підвищило попит на іноземну валюту.

Про це повідомляє Reuters

У п’ятницю, 17 лютого, рубль подешевшав до долара на 0,4%, впавши до 75,15, найнижчого рівня з 25 квітня.

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Російська валюта може зіткнутися з подальшими проблемами, оскільки лідери ЄС обговорюють нову серію санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, очікуючи, що мішенню стануть політики, військові лідери і російські банки.

Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, подешевшала на 1,3% — до 84,0 доларів за барель.

Російські фондові індекси також впали. Аналітики Sinara Investment Bank кажуть, що акції можуть трохи знизитись перед вихідними, і покупці навряд чи виявлять великий інтерес перед щорічним показовим зверненням президента Володимира Путіна до парламенту, запланованого на 21 лютого.

Доларовий індекс РТС знизився на 0,6% до 901,4 пунктів, досягнувши 10-місячного мінімуму. Рублевий індекс Московської біржі знизився на 0,2% до 2147,3 пунктів.

У п’ятницю міністерство фінансів росії заявило, що дотримується планів зафіксувати дефіцит бюджету у розмірі не більше 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2023 році, незважаючи на високі витрати та різке падіння доходів від енергетики, що призвело до величезного дефіциту у січні.

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