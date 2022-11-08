російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT — Finance.ua

російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT Вчора 13:32 — Світ

російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT

Санкції, запроваджені західними країнами у відповідь на вторгнення москви до України, призвели до скорочення російського імпорту майже на чверть.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані німецького аналітичного центру.

Так, за підрахунками Кільського інституту світової економіки, у червні, липні та серпні імпорт товарів до росії був на 24% нижчим у річному обчисленні. Це відповідає щомісячному дефіциту імпорту у розмірі $4,5 млрд.

За даними аналітичного центру, Китай змінив ЄС як головний торговий партнер росії.

Читайте також Британія розширила заборону на імпорт золота з рф

Як зазначив глава Kiel Trade Indicator Вінсент Стамер, експорту Китаю недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі росії з ЄС. Це робить спроби рф замінити імпорт, що скорочується, з Європи все більш важкими.

«Санкції, введені західним альянсом, мабуть, сильно б’ють по російській економіці і помітно обмежують споживчі можливості населення», — зазначив Стамер.

Як експорт, і імпорт російських товарів у жовтні скоротилися на 2,6% і 0,4% у річному обчисленні відповідно.

Вантажі, вивантажені в російському порту санкт-петербург, що був найбільшим контейнерним портом росії, у жовтні склали менше 10% від обсягів попереднього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.