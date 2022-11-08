російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT

Світ
222
російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT
російський імпорт обвалився майже на чверть через санкції Заходу — FT
Санкції, запроваджені західними країнами у відповідь на вторгнення москви до України, призвели до скорочення російського імпорту майже на чверть.
Про це пише Financial Times із посиланням на дані німецького аналітичного центру.
Так, за підрахунками Кільського інституту світової економіки, у червні, липні та серпні імпорт товарів до росії був на 24% нижчим у річному обчисленні. Це відповідає щомісячному дефіциту імпорту у розмірі $4,5 млрд.
За даними аналітичного центру, Китай змінив ЄС як головний торговий партнер росії.
Читайте також
Як зазначив глава Kiel Trade Indicator Вінсент Стамер, експорту Китаю недостатньо, щоб компенсувати падіння торгівлі росії з ЄС. Це робить спроби рф замінити імпорт, що скорочується, з Європи все більш важкими.
«Санкції, введені західним альянсом, мабуть, сильно б’ють по російській економіці і помітно обмежують споживчі можливості населення», — зазначив Стамер.
Місце для вашої реклами
Як експорт, і імпорт російських товарів у жовтні скоротилися на 2,6% і 0,4% у річному обчисленні відповідно.
Вантажі, вивантажені в російському порту санкт-петербург, що був найбільшим контейнерним портом росії, у жовтні склали менше 10% від обсягів попереднього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.