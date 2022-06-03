Російський автопром б'є рекорди: падіння виробництва на 85,4% за місяць — Finance.ua
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Російський автопром б'є рекорди: падіння виробництва на 85,4% за місяць

Вчора 04:15Фондовий ринок
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У квітні 2022 року російський автопром випустив лише 19,9 тисячі легкових автомобілів. Для порівняння того ж місяця 2021 року з конвеєрів російських заводів, частина з яких простоювала через пандемію Covid-19, зійшло близько 136 тисяч машин. Таким чином, падіння склало 85,6% або у 6,8 разу.
Показник «санкційного» квітня виявився на 53,1% нижчим за березневий. Загалом за перші чотири місяці 2022 року у Росії зібрали 264 тисячі легкових автомобілів. Це на 47,4% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Погана ситуація і з виробництвом вантажівок. У квітні росіянам вдалося зібрати лише 12,3 тисячі таких автомобілів. Порівняно з попереднім березнем, обсяги виробництва впали на 13,2%, а з квітнем 2021 року — на 30,4%. Загалом у січні-квітні російські автозаводи випустили 52,5 тисячі вантажівок, на 5,9% менше, ніж роком раніше.

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У квітні оновив антирекорд і російський авторинок. Цифри продажів виявилися гіршими, ніж у ковідному 2020 році, коли більшість дилерських центрів не працювали через локдаун. За місяць російським продавцям вдалося реалізувати лише 32 702 автомобілі. Падіння продажів досягло рекордних 78,5%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: autocentre.ua
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