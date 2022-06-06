Російську нафту перевантажують посеред океану, аби перенаправити з Європи — Finance.ua

Російську нафту перевантажують посеред океану, аби перенаправити з Європи

Вчора 20:21 — Енергетика

Російську нафту, яку потрібно перенаправити з Європи до нових клієнтів в Азії, перевантажують посеред Атлантичного океану, хоча зазвичай перевантаження проводять у прибережних водах з міркувань безпеки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні дані відстежування.

Переміщення нафтових вантажів на великі судна є звичною операцією, але більшість перевантажень відбувається в захищених (прибережних) водах, де ризики розливу нафти значно зменшуються.

Відмова від російської нафти деякими європейськими нафтопереробними підприємствами вже змушує переміщувати значні обсяги, призначені для Європи, до покупців на набагато більші відстані, особливо в Індії.

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При цьому, перевезення вантажів у середині океану можуть стати більш поширеними, якщо покупці та продавці почнуть намагатися маскувати напрямки експорту російської нафти.

Так, 26-27 травня танкер Zhen I вивантажив свій вантаж у супертанкер Lauren II у водах за 500 км від острова Мадейра — це перше перевантаження, зафіксоване у відкритих водах. Тепер танкер повернувся до Балтійського моря, де він має завантажити свій наступний вантаж із російського Приморська. Lauren II дрейфує посеред Атлантичного океану, ймовірно, в очікуванні передачі іншого вантажу.

Зазначається, що корабель такого розміру, як Lauren II, може вмістити до трьох вантажів розміру, який зазвичай перевозить судно на кшталт Zhen I. Це робить їх набагато більш економічним варіантом для перевезення нафти на дуже великі відстані.

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