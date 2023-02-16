російські заводи IKEA продадуть місцевим покупцям — Finance.ua

російські заводи IKEA продадуть місцевим покупцям
російська урядова комісія схвалила продаж заводів шведського виробника меблів IKEA в росії двом місцевим покупцям, що відкриває шлях до укладення угоди.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву заступника міністра промисловості і торгівлі рф Віктора Євтухова.
«Західні компанії оголосили про плани покинути росію після її вторгнення в Україну в лютому минулого року. IKEA сподівається остаточно узгодити умови на початку цього року. Продажі були ускладнені необхідністю отримання схвалення урядової комісії для угод за участю фірм з так званих недружніх країн — тих, які ввели санкції проти росії», — нагадує агентство.
Євтухов повідомив газеті «Известия», що заводи придбають виробник кухонних стільниць «Слотекс» і виробник пиломатеріалів «Лузалес».
Власник бренду Inter IKEA Group раніше заявляв, що продає свої чотири виробничі підприємства в росії — в Тихвіні, Новгороді та В’ятці.
За інформацією «Известий», два підприємства були об’єднані в одне, що означає, що в угоду буде включено три бізнес-одиниці. Заводи продовжать працювати, а вироблена продукція буде продаватися в російських роздрібних мережах.
«Процес продажу підлягає обов’язковому затвердженню», — заявили в Inter IKEA в четвер.
«Цей процес відбувається між владою і компаніями, що подають заявки. Ми домовилися з потенційними покупцями не розголошувати жодних деталей щодо них і цілісності процесу продажу», — додали в IKEA.
Компанії Slotex і Luzales не відповіли на запити про коментарі.
«Для нас важливо, щоб виробничі потужності працювали і розвивалися, а робочі місця були збережені. Нові власники, в разі необхідності, можуть розраховувати на всі можливі заходи державної підтримки», — заявив Євтухов.
IKEA вирішила закрити свої магазини в росії після вторгнення рф в Україну. Багато інших західних компаній — від виробників енергоносіїв до мереж продовольчих товарів і одягу — залишили росію.
IKEA, найбільший у світі меблевий бренд, закрила свої російські магазини в березні минулого року і заявила, що продасть фабрики, закриє офіси і скоротить 15-тисячний штат співробітників у росії. Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.
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