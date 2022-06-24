Російські виробники газованих напоїв почали заявляти про дефіцит вуглекислого газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російські виробники газованих напоїв почали заявляти про дефіцит вуглекислого газу

160
Російські виробники газованих напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу — дефіцит інгредієнта оцінюється в 10-20% і може призвести до скорочення асортименту.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.
За словамии джерел газети на ринку, проблеми із закупівлею вуглекислого газу з’явилися наприкінці травня — на початку червня. При цьому вуглекислий газ постачають щомісяця, якщо проблему не вирішать, то дефіцит зросте.
Зазначається, що вуглекислий газ — це побічний продукт під час виробництва добрив, а їх постачання на зовнішній ринок скоротилися після початку війни в Україні.
При цьому міг зрости попит на вуглекислий газ з боку інших галузей. Зокрема, хімічної. Крім того, деякі заводи могли розпочати плановий ремонт, додав інший співрозмовник газети.
За словами джерела в одному з найбільших виробників хімії, дефіциту вуглекислого газу в Росії немає. При цьому спостерігається підвищений попит газу серед виробників напоїв.
Наразі виробники переходять на тару більшого обсягу через дефіцит упаковки. Через це CO2 витрачається більше на 1 літр продукції.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.