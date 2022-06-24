Російські виробники газованих напоїв почали заявляти про дефіцит вуглекислого газу — Finance.ua

Російські виробники газованих напоїв почали заявляти про дефіцит вуглекислого газу 24.06.2022, 09:13

Російські виробники газованих напоїв зіткнулися з нестачею вуглекислого газу — дефіцит інгредієнта оцінюється в 10-20% і може призвести до скорочення асортименту.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.

За словамии джерел газети на ринку, проблеми із закупівлею вуглекислого газу з’явилися наприкінці травня — на початку червня. При цьому вуглекислий газ постачають щомісяця, якщо проблему не вирішать, то дефіцит зросте.

Зазначається, що вуглекислий газ — це побічний продукт під час виробництва добрив, а їх постачання на зовнішній ринок скоротилися після початку війни в Україні.

При цьому міг зрости попит на вуглекислий газ з боку інших галузей. Зокрема, хімічної. Крім того, деякі заводи могли розпочати плановий ремонт, додав інший співрозмовник газети.

За словами джерела в одному з найбільших виробників хімії, дефіциту вуглекислого газу в Росії немає. При цьому спостерігається підвищений попит газу серед виробників напоїв.

Наразі виробники переходять на тару більшого обсягу через дефіцит упаковки. Через це CO2 витрачається більше на 1 літр продукції.

Економічна Правда За матеріалами:

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