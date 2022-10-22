Російські виробники електроніки почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікрочипів – ЗМІ — Finance.ua
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Російські виробники електроніки почали отримувати з Китаю до 40% бракованих мікрочипів – ЗМІ

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Російські виробники комп’ютерів, телефонів, серверів та іншої електроніки зіткнулися зі збільшенням постачання бракованих комплектуючих — після початку повномасштбної війни в Україні частка браку зросла із 2% до 40%.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку електроніки.
Через санкції та порушення логістики імпортерам доводиться створювати довші ланцюжки поставок та закуповувати товари не безпосередньо у заводів, а у посередників і на біржах, тому ступінь контролю за якістю продукції падає, кажуть експерти.
Вони припускають, що проблема спричинить зростання цін на російське обладнання.
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Так, частка бракованих мікросхем та компонентів у постачанні російським компаніям з Китаю з початку військових дій в Україні збільшилася з 2% до 40%, розповів співрозмовник «Ъ» на російському ринку електроніки.
На його думку, причина в тому, що через припинення офіційної співпраці зарубіжних дистриб’юторів із російськими партнерами останні стали самі налагоджувати канали ввезення електроніки та компонентів через неофіційних постачальників.
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«Збільшення браку підвищить кінцеву вартість російської електроніки вдвічі і розтягне терміни виробництва», — зазначає він.
Проблему підтверджує топ-менеджер великого російського виробника електроніки: дефіцит компонентів, спричинений порушенням логістики через пандемію, цього року посилився через санкції.
Виробники, за словами співрозмовника, змушені закуповувати компоненти у неавторизованих постачальників, які не відповідають за якість продукції.
Замовники самі почали закуповувати компоненти у Китаї та інших країнах, не маючи досвіду та технологій перевірки постачальників та продукції, зазначив гендиректор Центру сучасної електроніки Іван Покровський.
Водночас він стверджує, що проблема «стосується окремих компаній, а не всієї галузі». У Мінпромторгу РФ повідомили, що інформація про збільшення бракованих поставок комплектуючих туди не надходила.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мінфін США став включати російських виробників і розробників електроніки до списків санкцій, через що останні виявилися відрізані від поставок зарубіжних компонентів. Під обмеження, зокрема, потрапили структура «Байкал Електронікс», МЦСТ, НВЦ «Елвіс», «Акваріус» та структура ГК Yadro.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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