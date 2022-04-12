російські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на 18,3 мільярда — Finance.ua

«Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, завдавши шкоду, яка, за попередніми оцінками, становить 18,3 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
У компанії пояснили, що ця сума складається з вартості пошкоджених рашистами:
будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;
робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;
обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.
Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Наразі на станції перебуває до 500 загарбників, приблизно 50 одиниць важкої техніки, а також незаконно завезенні представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом».
Міністерство енергетики та керівництво Енергоатому неодноразово зверталися до міжнародної спільноти щодо неприпустимості перебування на ядерному об’єкті російської армії.