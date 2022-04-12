російські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на 18,3 мільярда — Finance.ua
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російські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на 18,3 мільярда

Вчора 06:37Казна та Політика
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російські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на 18,3 мільярдаросійські військові завдали шкоди Запорізький АЕС на 18,3 мільярда
російські загарбники, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), завдали шкоди на 18,3 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».
«Під час обстрілів Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, завдавши шкоду, яка, за попередніми оцінками, становить 18,3 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
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У компанії пояснили, що ця сума складається з вартості пошкоджених рашистами:
  • будівель та обладнання, «розстріляних» під час штурму ЗАЕС, з яких корпус Учбово-тренувального центру відновленню не підлягає;
  • робочого корпусу будівлі Атоменергомашу (АЕМ), який був обстріляний при проході колони загарбників поруч;
  • обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення знаходилось на території ЗАЕС.
Нагадаємо, російські війська захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня. Наразі на станції перебуває до 500 загарбників, приблизно 50 одиниць важкої техніки, а також незаконно завезенні представники російської корпорації з атомної енергії «Росатом».
Міністерство енергетики та керівництво Енергоатому неодноразово зверталися до міжнародної спільноти щодо неприпустимості перебування на ядерному об’єкті російської армії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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