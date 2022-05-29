Російські війська мають намір розграбувати промислові райони Маріуполя і Запоріжжя - ISW — Finance.ua
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Російські війська мають намір розграбувати промислові райони Маріуполя і Запоріжжя - ISW

Вчора 13:36Кримінал
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російські сили, ймовірно, мають намір розграбувати зайняті промислові райони в Маріуполі і Запорізькій області.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на заяву ватажка бойовиків терористичної «ДНР» Дениса Пушиліна про те, що найбільший завод в Маріуполі «Азовсталь» не відновлюватимуть з «екологічних» міркувань.
Крім того, окупаційні війська почали вивезення металу з маріупольського порту в росію.
Водночас росіяни хочуть нібито відремонтувати машинобудівний завод «Азовмаш», але перспективи цього «покращення» туманні, оскільки ще в мирний час підприємство стикалося з серйозними фінансовими проблемами, і навряд чи буде приносити прибуток зараз.
Запорізька влада повідомляла, що російські війська щойно почали експлуатацію заводу запасних частин для тракторів у Мелітополі після конфіскації його у законного власника.
За матеріалами: УНІАН
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