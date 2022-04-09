російські верфі зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектуючих — Finance.ua

російські верфі зупиняють виробництво кораблів через брак іноземних комплектуючих

Вчора 17:20 — Казна та Політика

У росії зупиняють виробництво і обслуговування військових кораблів. Оскільки в країні з’явилася нестача іноземних комплектуючих.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«На російських верфях склалася критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів з будівництва та обслуговування військових кораблів. Причини: важке фінансове становище і відсутність зарубіжних комплектуючих», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, АТ «Східна верф», яка розташована у Владивостоці, повинна виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд рублів (близько 36 млн доларів). У тому числі будівництво і постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт і сервісне обслуговування кораблів і катерів різних типів.

«З листа військового представника МО рф стає ясно, що до початку квітня 2022 року через скрутний фінансовий стан всі роботи припинені. Проводиться звільнення персоналу, а терміни виконання контрактів зірвані. Компанії готують до початку процедури банкрутства», — йдеться в повідомленні.

У розвідці повідомили, що російський військовий представник написав листа, який свідчить про тотальну нестачу іноземних компонентів для продовження робіт з будівництва військових кораблів і систем для них.

У список обладнання, виробництво якого довелося зупинити, входять кермові колонки, навігаційні комплекси, радіостанції. Автори листа повідомляють про неможливість знайти російські або азіатські замінники імпортних комплектуючих.

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