Російські свинцеві заводи на межі закриття через зупинку експорту — Finance.ua

Російські свинцеві заводи на межі закриття через зупинку експорту

Вчора 16:36 — Фондовий ринок

Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.

Про це пише «Коммерсант» із посиланням на джерела в галузі.

Частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.

Експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п’ятого санкційного пакету ЄС.

Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг рф досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з’являться.

У відомстві повідомили, що зараз «ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону», але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.

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