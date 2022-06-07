Російські свинцеві заводи на межі закриття через зупинку експорту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російські свинцеві заводи на межі закриття через зупинку експорту

Вчора 16:36Фондовий ринок
252
Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.
Про це пише «Коммерсант» із посиланням на джерела в галузі.
Частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.
Експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п’ятого санкційного пакету ЄС.
Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг рф досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з’являться.
У відомстві повідомили, що зараз «ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону», але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.