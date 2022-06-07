Російські свинцеві заводи на межі закриття через зупинку експорту — Finance.ua

Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.
Про це пише «Коммерсант» із посиланням на джерела в галузі.
Частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.
Експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п’ятого санкційного пакету ЄС.
Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг рф досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з’являться.
У відомстві повідомили, що зараз «ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону», але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.