російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль — Finance.ua
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російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль

Казна та Політика
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російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль
російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль, Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Внаслідок ракетних ударів росії у ніч на 9 березня було пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах. Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків», — повідомив Шмигаль.
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Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей.
Нагадаємо, вночі 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
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Внаслідок цієї масованої ракетної атаки без світла, води й тепла опинився Харків, без опалення залишилися 40% жителів Києва, в Одесі та області були обмеження електропостачання.
У Київській області запроваджувалися екстрені вимкнення електроенергії, але їх швидко скасували.
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Крім того, через атаку «Шахедами» були перебої електроенергії в Житомирі, там зупинили електротранспорт, також місто залишилося без води. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками і ракетами. У Запорізькій області 5 ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На Одещині було влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки. Були влучання й по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. У Львівській області були зруйновані будинки та загинули 5 людей, але ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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