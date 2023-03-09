російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль — Finance.ua

російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

російські ракети вночі пошкодили об’єкти енергетики у 8 регіонах – Шмигаль, Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Внаслідок ракетних ударів росії у ніч на 9 березня було пошкоджено об’єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах. Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків», — повідомив Шмигаль.

Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей.

Нагадаємо, вночі 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.

Внаслідок цієї масованої ракетної атаки без світла, води й тепла опинився Харків, без опалення залишилися 40% жителів Києва, в Одесі та області були обмеження електропостачання.

У Київській області запроваджувалися екстрені вимкнення електроенергії, але їх швидко скасували.

Крім того, через атаку «Шахедами» були перебої електроенергії в Житомирі, там зупинили електротранспорт, також місто залишилося без води. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками і ракетами. У Запорізькій області 5 ракет влучили в об’єкт критичної інфраструктури. На Одещині було влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури, а також пошкоджені житлові будинки. Були влучання й по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. У Львівській області були зруйновані будинки та загинули 5 людей, але ракетна атака на енергетичну ситуацію в області не вплинула.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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