російські окупанти знищили та розікрали виноробні Херсонщини — Finance.ua

російські окупанти знищили та розікрали виноробні Херсонщини Сьогодні 03:03

З виноробні Трубецького на Херсонщині російські військові вивезли колекційні вина, саму ж виноробню було майже знищено.

Як повідомив генеральний менеджер виноробні Андрій Стрілець, з перших годин повномасштабного вторгнення росії шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил, йдеться в матеріалі Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

На сьогодні село Веселе, де розташоване виробництво, деокуповане. Російські окупаційні сили повністю розграбували колекцію вин, яку у виноробні збирали кілька поколінь, стверджує менеджер.

Окупанти вкрали пляшки вина, які зберігалися від початку 20-го століття, ще з часів князя Трубецького. Вина, які перебували на витримці, також зникли.

УНІАН За матеріалами:

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