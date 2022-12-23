російські окупанти знищили та розікрали виноробні Херсонщини — Finance.ua
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російські окупанти знищили та розікрали виноробні Херсонщини

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З виноробні Трубецького на Херсонщині російські військові вивезли колекційні вина, саму ж виноробню було майже знищено.
Як повідомив генеральний менеджер виноробні Андрій Стрілець, з перших годин повномасштабного вторгнення росії шато князя Трубецького опинилося під контролем російських окупаційних сил, йдеться в матеріалі Радіо Свобода «Новини Приазов’я».
На сьогодні село Веселе, де розташоване виробництво, деокуповане. Російські окупаційні сили повністю розграбували колекцію вин, яку у виноробні збирали кілька поколінь, стверджує менеджер.
Окупанти вкрали пляшки вина, які зберігалися від початку 20-го століття, ще з часів князя Трубецького. Вина, які перебували на витримці, також зникли.
За матеріалами:
УНІАН
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