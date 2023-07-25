російські окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин» — Finance.ua
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російські окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин»

Енергетика
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російські окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин»
російські окупанти перевели енергоблок ЗАЕС у «гарячий зупин»
росіяни перевели четвертий енергоблок Запорізької АЕС у режим «гарячий зупин», що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.
Прo це пoвідoмляє Енергoатoм, передає 061.
Зазначається, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока № 4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані «холодний зупин».
За словами президента Енергоатома Петра Котіна, приймаючи рішення щодо переведення реактора у стан «гарячого зупину», росіяни порушують норми ядерної та радіаційної безпеки станції.
В Енергоатомі закликали МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупантів ЗАЕС для переведення енергоблоків у стан «холодний зупин».
Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що переведення енергоблоку у стан «гарячий зупин» створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку № 4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.
За матеріалами:
Finance.ua
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