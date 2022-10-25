Російські кораблі вартістю пів мільярда гривень передали українському підприємству — Finance.ua

Російські кораблі вартістю пів мільярда гривень передали українському підприємству Вчора 09:13 — Фондовий ринок

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), завершило процедуру передачі в управління 9-ти російських морських суден, арештованих у рамках кримінального провадження, яке здійснює Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляється на сайті АРМА.

Водний транспорт передано для господарської діяльності українському підприємству, яке сплачуватиме частину доходів від комерційного використання суден до державного бюджету України.

Вартість російського майна становить понад 530 млн грн.

Арештовані кораблі, які є власністю підприємств рф, здійснювали діяльність із перевезення господарських вантажів та прибули на територію України у кінці 2021 — на початку 2022 років. Власники суден перераховували значні суми податків до бюджету російської федерації, тим самим сприяючи фінансуванню збройної агресії.

Після широкомасштабного вторгнення рф в Україну вказане майно було арештоване та передане в управління АРМА. Публічний конкурс для пошуку управителя для торгових кораблів було оголошено у травні, а в червні обрано переможця серед учасників українського ринку.

Після проведення оцінки активів між АРМА та компанією — переможцем конкурсу укладено договір управління строком на один рік. Під час фінального етапу Нацагентство фактично передало транспортні засоби управителю за участю прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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