російські енергоресурси стали токсичними: Туреччина починає диверсифікувати поставки газу — Finance.ua
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російські енергоресурси стали токсичними: Туреччина починає диверсифікувати поставки газу

Вчора 09:44Енергетика
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російські енергоресурси стали токсичними: Туреччина починає диверсифікувати поставки газуросійські енергоресурси стали токсичними: Туреччина починає диверсифікувати поставки газу
Туреччина стала на крок ближче до того, щоб скоротити постачання природного газу з росії. Вона готова замінити його на скраплений природний газ, який буде закуповувати в Європі та США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Для закупівлі скрапленого газу Туреччина візьме позику розміром в 1 мільярд євро в Deutsche Bank. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.
Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, державний оператор трубопроводу, відомий як Botas, використовуватиме ці гроші, щоб купувати СПГ в американських виробників та у трейдерів у Європі.
Ця транзакція знаменує собою першу позику компанії для імпорту СПГ і відкриває шлях для подібних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, де зараз домінують росія та Іран.
Цей кредит дозволить закупити близько 1 мільярда кубометрів газу. Однак в один момент не позбавить Туреччину від залежності від російського газу. Адже лише у 2021 році Туреччина спожила 61 мільярд кубометрів газу, більш ніж половину якого отримала з росії.
Варто відзначити, що Туреччина доволі обережно ставиться до відносин з росією. Країна не вводила санкції проти росії після її вторгнення до України, але всіляко намагається допомогти Україні та встановити мир. Саме на території Туреччини відбулися переговори між Україною та росією.
За матеріалами: Телеканал 24
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