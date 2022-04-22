російські енергоресурси стали токсичними: Туреччина починає диверсифікувати поставки газу — Finance.ua

Для закупівлі скрапленого газу Туреччина візьме позику розміром в 1 мільярд євро в Deutsche Bank. Сторони перебувають на фінальній стадії переговорів.
Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, державний оператор трубопроводу, відомий як Botas, використовуватиме ці гроші, щоб купувати СПГ в американських виробників та у трейдерів у Європі.
Ця транзакція знаменує собою першу позику компанії для імпорту СПГ і відкриває шлях для подібних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, де зараз домінують росія та Іран.
Цей кредит дозволить закупити близько 1 мільярда кубометрів газу. Однак в один момент не позбавить Туреччину від залежності від російського газу. Адже лише у 2021 році Туреччина спожила 61 мільярд кубометрів газу, більш ніж половину якого отримала з росії.
Варто відзначити, що Туреччина доволі обережно ставиться до відносин з росією. Країна не вводила санкції проти росії після її вторгнення до України, але всіляко намагається допомогти Україні та встановити мир. Саме на території Туреччини відбулися переговори між Україною та росією.