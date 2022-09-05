російські банки за пів року втратили $25 млрд через західні санкції — Finance.ua

російські банки за пів року втратили $25 млрд через західні санкції Вчора 09:14 — Фондовий ринок

російські банки за пів року втратили $25 млрд через західні санкції

Центробанк рф повідомив, що російські банки в першому півріччі втратили 1,5 трлн рублів (близько $25 млрд) через західні санкції.

Про це сказав перший заступник голови ЦБ Дмитро Тулін в інтерв’ю російському РБК.

За його словами, російський банківський сектор зазнав збитків по валютних свопах вперше за сім років через заборону Заходу торгувати доларом, євро та іншими валютами, що конвертуються.

Тулін нагадав, що 2019 року загалом чистий прибуток банківського сектора рф після сплати податків становив 1,7 трлн рублів, 2020 року — 1,6 трлн рублів, 2021-го — 2,4 трлн рублів.

Представник Центробанку рф повідомив, що збитків зазнали 40% російських системотворчих банків, які є найбільшими в росії та мають вищі вимоги до достатнього рівня капіталу. Водночас Тулін заявляє, що чистий процентний дохід банків за півріччя знизився лише на 5% порівняно з першим півріччям 2021 року.

Він додав, що санкції зробили для російських банків «проблематичнішими» операції з «токсичними» валютами, навіть якщо вони не потрапили під санкції.

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