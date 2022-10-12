Російські активи Nissan перейдуть у держвласність рф — ЗМІ — Finance.ua

Російські активи Nissan перейдуть у держвласність рф — ЗМІ Вчора 02:43 — Технології&Авто

Російські активи Nissan перейдуть у держвласність рф — ЗМІ

Японський автоконцерн Nissan передасть рф усі активи на її території, зокремазавод у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у заяві Мінпромторгу рф, пише Forbes russia.

Активи перейдуть у власність ФГУП «НАМИ» за символічну суму з опціоном зворотного викупу протягом шести років.

До угоди входять виробничі та науково-дослідні потужності Nissan у Санкт-Петербурзі (ТОВ «Ніссан Менуфекчурінг Рус»), а також центр продажу та маркетингу в москві.

Таким чином, активи Nissan перейдуть у власність держави на тих самих умовах, що й російські активи французької групи Renault.

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«У результаті переговорів вдалося вийти на формат, за якого підприємство зберігає працездатність: зберігаються ключові компетенції, виробничий цикл та робочі місця, а це близько 2000 співробітників підприємства. „НАМИ“ має можливість залучати інші компанії як виробничі партнери, створювати спільні підприємства. „АвтоВАЗ“ здійснюватиме післяпродажне обслуговування автомобілів Nissan, а також постачатиме запчастини», — заявив голова Мінпромторгу рф Денис Мантуров.

За словами президента Nissan Макото Учіди, зараз автоконцерн не може відновити роботу підприємств, «тому було знайдено найкраще можливе рішення, щоб підтримати співробітників».

Економічна Правда За матеріалами:

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