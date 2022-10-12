Російські активи Nissan перейдуть у держвласність рф — ЗМІ — Finance.ua

Російські активи Nissan перейдуть у держвласність рф — ЗМІ
Японський автоконцерн Nissan передасть рф усі активи на її території, зокремазавод у Санкт-Петербурзі.
Про це йдеться у заяві Мінпромторгу рф, пише Forbes russia.
Активи перейдуть у власність ФГУП «НАМИ» за символічну суму з опціоном зворотного викупу протягом шести років.
До угоди входять виробничі та науково-дослідні потужності Nissan у Санкт-Петербурзі (ТОВ «Ніссан Менуфекчурінг Рус»), а також центр продажу та маркетингу в москві.
Таким чином, активи Nissan перейдуть у власність держави на тих самих умовах, що й російські активи французької групи Renault.
«У результаті переговорів вдалося вийти на формат, за якого підприємство зберігає працездатність: зберігаються ключові компетенції, виробничий цикл та робочі місця, а це близько 2000 співробітників підприємства. „НАМИ“ має можливість залучати інші компанії як виробничі партнери, створювати спільні підприємства. „АвтоВАЗ“ здійснюватиме післяпродажне обслуговування автомобілів Nissan, а також постачатиме запчастини», — заявив голова Мінпромторгу рф Денис Мантуров.
За словами президента Nissan Макото Учіди, зараз автоконцерн не може відновити роботу підприємств, «тому було знайдено найкраще можливе рішення, щоб підтримати співробітників».
Поділитися новиною