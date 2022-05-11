Російське вторгнення в Україну дуже сповільнить зростання світової економіки, — Morgan Stanley — Finance.ua
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Російське вторгнення в Україну дуже сповільнить зростання світової економіки, — Morgan Stanley

Вчора 20:36Казна та Політика
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Morgan Stanley прогнозує, що глобальне економічне зростання цього року становитиме менше половини зростання 2021 року. Це станеться через ризики, пов’язані з російсько-українською війною та сплеском COVID-19 у Китаї.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія очікує, що глобальне зростання становитиме 2,9% порівняно із зростанням на 6,2% у 2021 році в річному обчисленні.
Ціни на сировинні товари та нафту злетіли до небес після того, як на рф було накладено західні санкції за її вторгнення в Україну, що посилило інфляційний тиск у всьому світі і спонукало уряди та центральні банки переглянути свою грошово-кредитну політику.
Оскільки розв’язання російської кризи виглядає малоймовірним, а світові центральні банки вже намагаються сповільнити зростання, щоб приборкати інфляцію, економісти Morgan Stanley очікують, що потенціал зростання економіки буде обмеженим.
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Більш суворі обмеження у зв’язку з COVID-19 у Китаї призвели до зупинки промислового виробництва та обмеження внутрішнього попиту, що завдало шкоди його економіці, оскільки зростання експорту сповільнилося до найнижчого рівня майже за два роки.
Минулого тижня центральні банки США та Великобританії приєдналися до інших великих економік, щоб підняти відсоткові ставки у спробі впоратися зі сплеском інфляції, який вони назвали тимчасовим після постпандемічного відновлення світової економіки, до того, як вторгнення росії в Україну викликало зростання ціни на енергоносії.
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Morgan Stanley заявив, що більш повільне глобальне зростання має широку основу, і єдиними двома великими економіками, де компанія не бачить суттєвого сповільнення, є Японія та Індія.
«Зараз ми не бачимо, щоб світовий ВВП повертався до докризового тренду у прогнозований період», — додали у Morgan Stanley.
За матеріалами: РБК-Україна
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