Російська Зарубіжнафта не змогла продати свою продукцію на тендері — Finance.ua

Російська Зарубіжнафта не змогла продати свою продукцію на тендері

Вчора 15:37 — Енергетика

Тендер «Зарубіжнафти» з продажу шести партій нафти Urals визнано таким, що не відбувся, оскільки ніхто з покупців не відгукнувся на пропозицію.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на результати тендеру, передає Інтерфакс.

Загальний обсяг нафти, що пропонується до реалізації, становив 600 тис. тонн з відвантаженням у другому кварталі. Спочатку тендери мали відбутися наприкінці лютого. Пізніше компанія перенесла закінчення подання заявок на 9 березня.

Раніше із проблемами у продажу нафти на споті зіткнувся «Сургутнафтогаз». Зокрема, компанія на початку березня виставила на продаж вісім партій із балтійських портів «Транснефти», проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер.

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