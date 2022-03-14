Російська Зарубіжнафта не змогла продати свою продукцію на тендері — Finance.ua
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Російська Зарубіжнафта не змогла продати свою продукцію на тендері

Вчора 15:37Енергетика
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Тендер «Зарубіжнафти» з продажу шести партій нафти Urals визнано таким, що не відбувся, оскільки ніхто з покупців не відгукнувся на пропозицію.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на результати тендеру, передає Інтерфакс.
Загальний обсяг нафти, що пропонується до реалізації, становив 600 тис. тонн з відвантаженням у другому кварталі. Спочатку тендери мали відбутися наприкінці лютого. Пізніше компанія перенесла закінчення подання заявок на 9 березня.
Раніше із проблемами у продажу нафти на споті зіткнувся «Сургутнафтогаз». Зокрема, компанія на початку березня виставила на продаж вісім партій із балтійських портів «Транснефти», проте ніхто з покупців навіть не заявився на тендер.
За матеріалами: Економічна Правда
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