Російська фарміндустрія фіксує дефіцит обладнання, яке раніше постачали західні виробники — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російська фарміндустрія фіксує дефіцит обладнання, яке раніше постачали західні виробники

Вчора 20:21
60
Через відмову західних компаній постачати в рф комплектуючі російська фарміндустрія зіткнулася з нестачею хроматографічних колонок, вироблених у тому числі Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.
Зазначається, що такі пристрої потрібні при розробці нових препаратів і контролю якості під час випуску вже зареєстрованих ліків.
При цьому, у деяких виробників запасів вистачить у найкращому разі на пів року.
За словами президента «Активного компонента» Олександра Семенова, запасів хроматографічних колонок, які є в його компанії, вистачить на 3-6 місяців.
У «Хіммеді» (дистриб’ютор реактивів та обладнання для лабораторій) серед основних виробників хроматографічних колонок називають американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а також німецькі Merck та Macherey-Nagel.
Читайте також
Старший менеджер з продажу «Аквахром» (дистрибутор Waters) Олексій Карташов повідомив, що виробник припинив поставки на початку березня. Так само вчинила наприкінці лютого Phenomenex, додав менеджер однієї з дистрибуторських компаній.
Експерти кажуть, що дистрибутори намагаються завозити продукцію через треті країни, але це призвело до її подорожчання та затримок постачання. Знайти аналоги колонкам компаній США та ЄС складно, а в росії їх не виробляють.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.