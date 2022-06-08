Російська фарміндустрія фіксує дефіцит обладнання, яке раніше постачали західні виробники — Finance.ua

Російська фарміндустрія фіксує дефіцит обладнання, яке раніше постачали західні виробники

Вчора 20:21

Через відмову західних компаній постачати в рф комплектуючі російська фарміндустрія зіткнулася з нестачею хроматографічних колонок, вироблених у тому числі Agilent Technologies, Waters, Phenomenex.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що такі пристрої потрібні при розробці нових препаратів і контролю якості під час випуску вже зареєстрованих ліків.

При цьому, у деяких виробників запасів вистачить у найкращому разі на пів року.

За словами президента «Активного компонента» Олександра Семенова, запасів хроматографічних колонок, які є в його компанії, вистачить на 3-6 місяців.

У «Хіммеді» (дистриб’ютор реактивів та обладнання для лабораторій) серед основних виробників хроматографічних колонок називають американські Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а також німецькі Merck та Macherey-Nagel.

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Старший менеджер з продажу «Аквахром» (дистрибутор Waters) Олексій Карташов повідомив, що виробник припинив поставки на початку березня. Так само вчинила наприкінці лютого Phenomenex, додав менеджер однієї з дистрибуторських компаній.

Експерти кажуть, що дистрибутори намагаються завозити продукцію через треті країни, але це призвело до її подорожчання та затримок постачання. Знайти аналоги колонкам компаній США та ЄС складно, а в росії їх не виробляють.

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