"Російська економіка насправді руйнується": путіну вдалося обдурити навіть МВФ — Finance.ua
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"Російська економіка насправді руйнується": путіну вдалося обдурити навіть МВФ

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Економісти Єльського університету Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тянь звинуватили МВФ у використанні хибних даних у своїх прогнозах про економічну ситуацію в рф. Експерти, які спеціалізуються на російській економіці, стверджують, що насправді президент РФ путін фактично «вигадує» статистичні дані, а реальні цифри ретельно приховує.
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Про це Зонненфельд та Тянь написали у своїй статті у виданні Time. Автори стверджують: МВФ подвоїв прогноз зростання економіки РФ до 0,7%, використавши перекручені дані. Це або «некомпетентність», або «щось зловісніше», заявляють експерти.
Статистику, яку надає Кремль, спотворено. Вони навмисно не надають показники, які вказують на проблеми, приховують дані (у тому числі щодо відтоку капіталу, видобутку енергоресурсів, експорту та імпорту).
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«Дані про російський ВВП є чистим винаходом із уяви путіна», — стверджують економісти. росія спотворює дані, а світові ЗМІ та міжнародні фінансові організації використовують ці цифри та фактично беруть участь у пропаганді.
«російська економіка насправді руйнується», — йдеться у публікації. При цьому російський економіст МВФ сам визнав, що немає жодної можливості перевірити офіційні дані, які публікує росстат. Насправді російська економіка переживає стрімке падіння. Крім енергетичної галузі, страждають й інші сфери.
Падіння становить від 60 до 95%. «путін не повинен виграти війну дезінформації західних ЗМІ та політиків, які наївно піддаються його фальшивим економічним даним», — йдеться у публікаціях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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