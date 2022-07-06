Російська армія знищила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні, — Галущенко — Finance.ua

Російська армія знищила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні, — Галущенко Вчора 06:26 — Енергетика

Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні.

Про це під час міжнародної конференції з відновлення України у Лугано (Швейцарія) сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

«Коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% (станцій — ред.) окуповано або зруйновано», — зазначив міністр.

Крім того, руйнації чи захоплення зазнали:

30% сонячних станцій,

понад 30% когенераційних установок,

Запорізька атомна електростанція.

Галущенко звернувся до європейських партнерів допомогти українським містам, які зазнали значних руйнувань через воєнні дії росії, відновити енергетичний сектор із застосуванням «зелених» технологій.

Міністр енергетики наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.

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