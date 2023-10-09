російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд — Finance.ua

російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд Сьогодні 10:49 — Нерухомість

російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд

Загальна шкода житловому сектору України внаслідок агресії рф оцінюється Світовим банком у понад $50 млрд.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.

«За оцінками Світового банку внаслідок російської агресії житловий сектор постраждав найбільше серед інших галузей: загальна шкода оцінюється у понад $50 млрд. Найбільше постраждали багатоквартирні будинки. Потреби у відбудові та відновленні з урахуванням принципу „build back better“ складають близько $68 млрд», — зазначила вона.

За її словами, Україна проходить трансформаційний процес.

«Він передбачає кардинальне переосмислення та осучаснення житлової та містобудівної сфер, які є ключовими у процесі відбудови українських громад. Для цього ми не тільки розробляємо проєкти відповідних законів і комплексні програми відновлення громад, але й впроваджуємо інформаційні технології та цифровізуємо містобудівну документацію. Зокрема активно функціонують Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), цифровий реєстр знищеного та пошкодженого майна, а також цифрова екосистема для підзвітного управління відбудовою DREAM», — повідомила Наталія Козловська.

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