російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд

Нерухомість
16
російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд
російська агресія зруйнувала житла в Україні на $50 млрд
Загальна шкода житловому сектору України внаслідок агресії рф оцінюється Світовим банком у понад $50 млрд.
Про це заявила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.
«За оцінками Світового банку внаслідок російської агресії житловий сектор постраждав найбільше серед інших галузей: загальна шкода оцінюється у понад $50 млрд. Найбільше постраждали багатоквартирні будинки. Потреби у відбудові та відновленні з урахуванням принципу „build back better“ складають близько $68 млрд», — зазначила вона.
Читайте також
За її словами, Україна проходить трансформаційний процес.
«Він передбачає кардинальне переосмислення та осучаснення житлової та містобудівної сфер, які є ключовими у процесі відбудови українських громад. Для цього ми не тільки розробляємо проєкти відповідних законів і комплексні програми відновлення громад, але й впроваджуємо інформаційні технології та цифровізуємо містобудівну документацію. Зокрема активно функціонують Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), цифровий реєстр знищеного та пошкодженого майна, а також цифрова екосистема для підзвітного управління відбудовою DREAM», — повідомила Наталія Козловська.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.