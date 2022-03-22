Росіяни винесли з банків понад трильйон рублів – максимум з 2008 року — Finance.ua

Росіяни винесли з банків понад трильйон рублів – максимум з 2008 року

Вчора 11:14

Кошти фізичних осіб у російських банках у лютому 2022 року скоротилися на 1,2 трильйона рублів. Відтік коштів із вкладів став рекордним із 2008 року.

Про це повідомляє Центральний банк росії.

«В умовах санкцій проти найбільших російських банків виникло негативне інформаційне тло, яке сприяло підвищеному попиту населення на готівку. Йдеться як про рублі, так і про валюту. За лютий кошти населення банках знизилися на 1,2 трлн рублів (3,5%)», — заявили у Центробанку.

Голова ЦБ Ельвіра Набіулліна запевняє, що «за останні два тижні гроші повертаються на термінові вклади».

Нагадаємо, економісти з Barclays і Goldman Sachs погіршили свої прогнози щодо економіки росії. Тепер вони прогнозують двозначне падіння ВВП, пише Bloomberg.

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