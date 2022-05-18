росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла в Туреччині — Bloomberg

Вчора 17:41 — Нерухомість

росіяни вперше очолили рейтинг іноземних покупців житла у Туреччині, за обсягом покупок обігнавши лідерів рейтингу — громадян Ірану та Іраку.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, за останні три місяці російські резиденти купили рекордну кількість житла в Туреччині, шукаючи притулки для своїх капіталів після західних санкцій, запроваджених після вторгнення рф в Україну.

За даними турецького статистичного офісу, продажі росіянам зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім місяцем до 1152 одиниць у квітні, обігнавши купівлі громадянами Ірану та Іраку.

«Туреччина не приєдналася до США та ЄС щодо запровадження санкцій проти Москви. Це створило можливості для турецьких компаній зайняти місце західних компаній, що полишають рф. Дубай та Ізраїль також стали популярними напрямками для російських покупців нерухомості з початку війни», — пише Bloomberg.

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