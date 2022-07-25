росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю — Гайдай — Finance.ua

росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю — Гайдай Вчора 09:35 — Казна та Політика

росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.

«Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки. Два найпотужніших підприємства Луганської області — ТОВ СП „Нібулон“ та ПрАТ „Агротон“ — майже завершили збирання врожаю», — зазначив Гайдай.

Проте, за його словами, зерно «націоналізувало» кубанське підприємство.

За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис тонн зерна нового врожаю.

У Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОВА зазначають, що до початку російського вторгнення ці агрофірми були найпотужнішими підприємствами регіону.

"Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.