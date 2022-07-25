росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю — Гайдай — Finance.ua
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росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли 70 тисяч тонн зерна нового врожаю — Гайдай

Казна та Політика
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росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю.
Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.
«Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки. Два найпотужніших підприємства Луганської області — ТОВ СП „Нібулон“ та ПрАТ „Агротон“ — майже завершили збирання врожаю», — зазначив Гайдай.
Проте, за його словами, зерно «націоналізувало» кубанське підприємство.
За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тис тонн зерна нового врожаю.
У Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОВА зазначають, що до початку російського вторгнення ці агрофірми були найпотужнішими підприємствами регіону.
"Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків.
За матеріалами:
Економічна Правда
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