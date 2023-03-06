росіяни припинили купувати нерухомість у Європі й переорієнтувалися на Туреччину, Кіпр та ОАЕ — Finance.ua

росіяни припинили купувати нерухомість у Європі й переорієнтувалися на Туреччину, Кіпр та ОАЕ Сьогодні 19:32 — Нерухомість

росіяни припинили купувати нерухомість у Європі й переорієнтувалися на Туреччину, Кіпр та ОАЕ

Найпопулярнішими у росіян країнами для придбання закордонної нерухомості стали Туреччина, ОАЕ та Кіпр.

Про зростання попиту на нерухомість в ОАЕ, Туреччині та Кіпрі розповіла керівник напряму росії, Центральної та Східної Європи компанії Aperio Вероніка Конечна.

Раніше багаті росіяни надавали перевагу Лондону, Монако чи Парижу, «бо хотіли бути частиною Європи», додав виконавчий директор агентства нерухомості Luxhabitat Sotheby’s у Дубаї Джордж Азар.

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У 2022 році в Дубаї продали 219 будинків вартістю понад $10 млн — це більш ніж удвічі більше, ніж 2021-го. За рік Luxhabitat Sotheby’s Dubai продала росіянам і вихідцям із СНД будинки на суму від $600 млн до $1 млрд.

За словами джерела FT, близького до авіагалузі в ОАЕ, росіяни перевозять до Дубаї суперкари літаками, «як правило, через Польщу».

За даними національного статистичного агентства Туреччини, на росіян припав кожен четвертий об’єкт із проданих іноземцям. Загалом — 16 312, удвічі більше, ніж 2021-го.

Ще в серпні 2022 року росіяни вийшли на перше місце з купівлі житла в Туреччині серед іноземців. З власним житлом легше отримати громадянство, ПНП чи вести бізнес. За підсумками року Туреччина видала росіянам 153 тисячі видів на проживання — це більше ніж громадянам інших країн.

За 2022 рік у Дубаї було зареєстровано понад 86 тисяч угод із купівлі житла росіянами, що стало рекордом. Через зростання попиту на нерухомість в ОАЕ російські забудовники «Самолёт» и «Пионер» у грудні почали шукати майданчики для будівництва своїх проектів.

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