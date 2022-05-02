Росіяни подали до суду на Apple: вимагають відшкодувати збитки на 90 млн рублів — Finance.ua
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Росіяни подали до суду на Apple: вимагають відшкодувати збитки на 90 млн рублів

Вчора 12:43Кримінал
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Російська юридична фірма заявила, що подала позов проти американського технологічного гіганта Apple з вимогою відшкодувати збиток у розмірі 90 мільйонів рублів (1,28 мільйона доларів США) споживачам, які постраждали через відмову Apple від використання свого платіжного сервісу в росії.
Apple не одразу відповіла на прохання про коментар.
Юридична фірма «Чернишов, Лукоянов та партнери» заявила, що Apple порушила права російських споживачів після того, як компанія обмежила використання вбудованого сервісу Apple Pay 1 березня у відповідь на російську агресію на території України.
У позові, поданому до московського суду, йдеться про вимогу відшкодувати збитки у розмірі 90 мільйонів рублів (1,28 мільйона доларів США), включаючи компенсацію за «моральну шкоду», завдану громадянам.
Також організацією висунуто вимогу, щоб Apple відновила роботу сервісу Apple Pay для російських користувачів.
Загальна сума може зрости, тому що юридична фірма все ще запрошує нових позивачів приєднатися до позову.
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Костянтин Лукоянов заявив, що американська компанія Apple ухвалила рішення про призупинення продажів своєї продукції та обмеження послуг, що надаються в росії.
«Тому вимоги нашого позову спрямовані, по-перше, на материнську компанію, а по-друге, на її дочірні підрозділи», — йдеться у його заяві.
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Юридична фірма заявила, що рішення Apple припинити надання послуг Apple Pay в росії призвело до зниження функціональності пристроїв, що продаються на місцевому ринку, тим самим знизивши їхню вартість, що, на її думку, є несправедливою та дискримінаційною дією відповідно до російського законодавства.
Ця ж юридична компанія подала аналогічний позов проти стрімінгової компанії Netflix, яка в березні призупинила роботу свого сервісу в росії.
За матеріалами: The epoch times
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