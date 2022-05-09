Росіяни масово скаржаться на відсутність доларів в обмінниках та банках: центробанк завалили зверненнями — Finance.ua
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Росіяни масово скаржаться на відсутність доларів в обмінниках та банках: центробанк завалили зверненнями

Вчора 13:14
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Центробанку рф (аналог українського НБУ) вдалося знизити курс долара, проте в результаті валюти немає ні в обмінниках, ні в банках. Це розлютило клієнтів: зі скаргами вже звернулися майже 95 тис. росіян.
Про це повідомляє Express.co.uk. Фактично, той курс, який діє в країні, відображений лише на папері. Насправді купити американську та європейську валюту можна лише на чорному ринку, де вартість долара та євро значно вища.
Після того як росія вторглася в Україну, її економіка постраждала від серйозних санкцій, включаючи замороження величезних сум валютних резервів центрального банку та відключення багатьох фінансових установ від системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT.
«Одразу після цього рубль різко впав у ціні, коли росіяни стояли в чергах до банкоматів та пунктів обміну валюти, щоб зняти та конвертувати рублі. У відповідь центральний банк був змушений провести екстрені заходи з підвищенням процентної ставки до 20 відсотків та обмеженням доступу до іноземної валюти. Проте такі заходи викликали значне розчарування серед клієнтів банку», — зазначає газета.
Зазначимо, один із найбільших міжнародних банків Wells Fargo повідомив про те, що реальний курс долара в росії становить 180 рублів за долар. Це більш ніж утричі вище за офіційну вартість валюти в рф.

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За матеріалами: Обозреватель
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