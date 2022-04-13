росіяни масово перетинають кордон у Норвегії, щоб потрапити до ЄС — Finance.ua

росіяни масово перетинають кордон у Норвегії, щоб потрапити до ЄС

Вчора 13:33

З тих пір як росіянам через санкції стало вкрай важко потрапити в Європу, громадяни країни-окупанта шукають альтернативні шляхи переміщення в країни ЄС, щоб уникнути наддалеких перельотів.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

Норвезька газета VG повідомила, що на прикордонному переході біля міста Кіркенес реєструється велика кількість росіян, які хочуть дістатися до Європи або повернутися назад в рф.

ЄС закрив повітряний простір для російських літаків на початку березня через триваючу війну в Україні. Через це більшість авіакомпаній скасували свої рейси до росії. На деяких маршрутах, які вирішили залишити, час польоту збільшився більш ніж на 13 годин.

Мандрівники з Москви, які раніше могли дістатися до Осло приблизно за дві з половиною години, тепер змушені летіти цим маршрутом тільки через Стамбул або Дубай.

Коментуючи ситуацію, водій маршрутки повідомив виданню, що маршрут через Кіркенес в даний час є одним з найпопулярніших для тих, хто у звичайних умовах вилетів би з Москви в Осло або назад.

«Ті, хто зазвичай літає за маршрутом Осло-Москва, приїжджають в Кіркенес, потім ми їх переправляємо через кордон в Мурманськ, а звідти вони літають внутрішніми рейсами в Москву», — розповів водій.

Повідомляється, що через Норвегію з рф в’їжджають в основному з діловими цілями або для відвідування родичів. В цей час Норвезька влада дозволяє в’їзд всім громадянам росії, які мають необхідні документи: діючий паспорт, віза або інший тип документа для перетину кордону.

Тим часом ЄС погодив новий пакет санкцій проти росії. Він передбачає, серед іншого, заборону на захід суден під російським прапором в порти ЄС.

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