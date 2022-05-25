росіяни масово бронюють авіаквитки "в один кінець" — Finance.ua
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росіяни масово бронюють авіаквитки "в один кінець"

Вчора 05:57
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Російські менеджери стали частіше відмовлятися від покупки зворотних квитків після вильоту з росії. Про це повідомляє TRAVEL.
Відзначається, що виїжджаючі з рф менеджери стали значно рідше купувати зворотні квитки додому. Така тенденція стосується насамперед співробітників консалтингових, фінансових та ІТ-компаній. Так, за два місяці (березень-квітень) найпопулярнішими напрямками серед них стали дві країни — Казахстан і Туреччина.
У березні-квітні 2022 року різко зросла частка менеджерів, які при виїзді з росії вирішили не купувати зворотні авіаквитки. У березні частка квитків «в один кінець» досягла 70%, а у квітні — 47%. При цьому у 2019-му на такі квитки припадало близько третини замовлень.
За матеріалами: РБК-Україна
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