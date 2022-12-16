росіяни хочуть заборонити обіг гривні в Мелітополі з 1 січня — Finance.ua
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росіяни хочуть заборонити обіг гривні в Мелітополі з 1 січня

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росіяни з 1 січня 2023 року хочуть заборонити обіг гривні в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він розповів, що після кожної вдалої акції ЗСЦ і Сил спротиву російські окупанти починають черговий виток терору цивільних. Зокрема, в місті посилились фільтраційні заходи — перевіряють мобільні телефони, автівки, містян саджують у підвали.
«З 1 січня загарбники посилять і економічний терор — заборонять обіг гривні і прирівняють його до «федерального злочину», — написав Федоров.
Мер тимчасово окупованого міста додав, що мелітопольців, які через окупацію опинилися на межі виживання, змушують міняти гривню на «дерев’яні» (рублі) по вкрай невигідному курсу.
Різницею з обміну наживаються колаборанти та їх московські куратори.
За матеріалами:
Економічна Правда
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