росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої картки" в ЄС — Finance.ua
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росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої картки" в ЄС

Вчора 11:46Страхування
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росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої картки" в ЄСросіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої картки" в ЄС
Багато європейських країн розірвали угоди з росією про визнання полісів автомобільного страхування «Зелена картка». З 1 червня всі страховки, видані в росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії.
Про це повідомляє Авторевю.
Зворотний процес відбудеться і в росії. З літа російські міжнародні поліси автомобільного страхування будуть діяти тільки в Азербайджані, Білорусії, Туреччині, Ірані, Ізраїлі, Тунісі й Марокко.
В європейських країнах автомобілістам з рф доведеться купувати місцевий поліс ОСЦПВ, який істотно дорожчий від універсальної «Зеленої картки».
Зелена карта — обов’язкове страхування на автомобіль для виїзду за кордон. Поліс покриває відповідальність перед третіми особами при виникненні страхового випадку. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Без неї перетин кордону неможливий.
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За матеріалами: РБК-Україна
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