росія знову обмежила обсяги транзиту нафти з Казахстану — Finance.ua

росія знову обмежила обсяги транзиту нафти з Казахстану Вчора 15:33 — Енергетика

Каспійський трубопровідний консорціум, який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану, вдруге за літо оголосив про зниження експорту нафти за заявками відправників вантажу.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на заяву КТК.

Зниження експорту там пояснили пошкодженням двох нафтоналивних причалів.

Консорціум заявив, що загалом використовує три виносні причальні пристрої (ВПП) і в серпні водолази виявили тріщини в корпусах двох таких пристроїв. КТК звернувся до їхнього виробника — компанії IMODCO і класифікаційного товариства ABS, що контролює експлуатацію.

Загроза населенню, флорі та фауні Чорного моря через пошкодження причальних пристроїв відсутня, герметичність обладнання збережена, інцидентів чи аварій із розливом нафти не сталося, стверджує КТК.

У липні російський суд заблокував роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою для рішення суду називають перевірку 6 травня, під час якої Роскомнадзор виявив екологічні порушення на виробничих об’єктах КТК. Пізніше суд скасував заборону перевалки нафти та замінив її на штраф.

КТК — це основний експортний маршрут для нафти з Казахстану, на який припадає 80% від обсягів сировини, що прокачуються трубопроводом.

Проблеми у роботі КТК обидва рази виникали після візиту до Росії президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. У червні він брав участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

На пленарній сесії за участю володимира путіна він заявив, що так звані «Л/ДНР», про визнання яких напередодні вторгнення в Україну оголосив путін, — це «квазідержавні території» та Казахстан проти «хаосу», який може настати, якщо всі нації реалізують своє право на самовизначення.

Нагадаємо:

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти в обхід рф — після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність на 30 днів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.