росія збирається вкрасти ще мільйони тонн українського зерна — DW — Finance.ua

росія збирається вкрасти ще мільйони тонн українського зерна — DW Вчора 09:15 — Аграрний ринок

До кінця 2022 року росія може вивезти загалом 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України.

Про це повідомляє DW з посиланням на відділ розслідувань NDR.

З початку війни рф проти України близько мільйона тонн вже відправили з морських портів анексованого Криму: з Севастополя вийшли близько 20 суден із пшеницею та іншим зерном. Більшість вантажів спрямували в росію, Сирію та Туреччину.

З товарних списків випливає, що до кінця року планується ще майже 40 раундів із Севастополя. Крім того, за даними NDR, росія, ймовірно, вже організувала логістику для транспортування зерна, яке ще тільки планується захопити на українських територіях.

Якщо російські плани будуть реалізовані, рф може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів, ідеться в розслідуванні.

Крадіжка зерна з України:

Станом на 17 червня росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна «Матрос Кошка», «Матрос Позинич» і «Михайло Ненашев» як такі, яких підозрюють у перевезенні краденого зерна.

Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і росію, і різними портами в східному Середземномор’ї.

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УНІАН За матеріалами:

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