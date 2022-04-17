росія збільшила фінансування державних ЗМІ до 12 мільярдів рублів — Finance.ua

росія збільшила фінансування державних ЗМІ до 12 мільярдів рублів

Вчора 07:26 — Світ

Поки російські солдати безславно гинуть в Україні, а їхнім сім’ям доводиться випрошувати обіцяні путіним компенсації, пропагандистські ЗМІ отримують подвійну платню за брехню своїм співгромадянам.

Видання The Moscow із посиланням на Мінфін повідомляє, що витрати на утримання російських державних ЗМІ різко збільшилися — за березень на них витратили 12 мільярдів рублів.

Як пише видання «Медуза» з посиланням на The Moscow Times, за січень-березень за статтею «засоби масової інформації» федеральний бюджет виділив 17,4 млрд рублів — у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. 11,9 мільярда рублів із цієї суми було виділено у березні після початку вторгнення росії в Україну.

За законом про бюджет рф, на фінансування ЗМІ у 2022 році має бути виділено 114,8 мільярда рублів:

майже чверть суми, 28,7 мільярда, отримають АНО «ТВ Новини» (керуюча RT);

25,2 мільярда — ВДТРК;

9,3 мільярда — МІА «Росія сьогодні»;

а 6 мільярдів рублів для Першого каналу.

Інші статті витрат ростуть не так швидко

Видання пише, що при цьому витрати за іншими статтями зросли з початку року значно менше.

Так, наприклад, фінансування армії збільшилося на 11% (до 824 млрд рублів), витрати на національну безпеку та правоохоронні органи зросли на 5,6% (до 501,6 млрд рублів, а витрати на соціальну підтримку громадян — на 6,5% (1,71 трлн рублів).

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