росія збільшила експорт бензину в країни Африки майже на 50% — Finance.ua
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росія збільшила експорт бензину в країни Африки майже на 50%

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російська федерація збільшила експорт бензину в країни Африки майже на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у першому кварталі. Вантажі доставляють безпосередньо в Африку.
Про це повідомляє Reuters.
росія активізувала поставки моторного палива до таких африканських країн як Нігерія, Туніс і Лівія після того, як Євросоюз ввів санкції проти російської нафти.
Гранична ціна на російський бензин та газойль у 100 доларів США за барель, введена країнами Великої Сімки (G7), ЄС та Австралією, змусила москву шукати нові ринки.
Зусиллям рф збільшити продажі бензину в Африку також сприяло скорочення експорту з Нідерландів, де з 1 квітня набули чинності нові правила, відповідно до яких паливні суміші для експортних ринків мають відповідати стандартам щодо вмісту сірки, бензолу та марганцю.
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В період з січня до березня 2023 року росія експортувала 1,9 мільйона тонн бензину. У першому кварталі минулого року обсяг експорту становив 1,3 мільйона тонн.
За іншими даними, експорт палива росії у січні-березні цього року був на рівні 2,2 мільйона тонн, тоді як у 2022 році за той самий період показники дорівнювали 1,5 мільйона тонн.
Як повідомляв Укрінформ, китайський експорт до росії у березні зріс більш ніж удвічі порівняно з роком раніше.
За матеріалами:
Укрінформ
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