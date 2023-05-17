росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії — Finance.ua

росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії
У МЗС Фінляндії заявили, що росія заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.
Про це повідомили фінські ЗМІ.
Видання Helsingin Sanomat першим повідомило, що отримало у МЗС Фінляндії підтвердження про замороження рахунків. Крім посольства Фінляндії в москві, Фінляндія має Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.
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Фінляндія контактувала з російською владою з цього приводу, заявили у МЗС виданню.
«Ситуація серйозна, і справа розслідується», — повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Згодом МЗС Фінляндії підтвердило цю інформацію і фінському телерадіомовнику Yle.
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