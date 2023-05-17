росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії

Світ
39
росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії
росія заморозила рахунки дипломатичних представництв Фінляндії
У МЗС Фінляндії заявили, що росія заморозила рахунки фінських дипломатичних представництв у країні.
Про це повідомили фінські ЗМІ.
Видання Helsingin Sanomat першим повідомило, що отримало у МЗС Фінляндії підтвердження про замороження рахунків. Крім посольства Фінляндії в москві, Фінляндія має Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.
Читайте також
Фінляндія контактувала з російською владою з цього приводу, заявили у МЗС виданню.
«Ситуація серйозна, і справа розслідується», — повідомили у Міністерстві закордонних справ.
Згодом МЗС Фінляндії підтвердило цю інформацію і фінському телерадіомовнику Yle.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.