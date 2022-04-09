росія з квітня зменшить видобуток нафти — Finance.ua

росія з квітня зменшить видобуток нафти

Вчора 04:25 — Енергетика

росія з квітня зменшить видобуток нафти

Видобуток нафти у рф за підсумками квітня знизиться на 4−5% до березня через зміну логістики та можливих проблем зі страхуванням та використанням суден.

Про це заявив віце-прем’єр Олександр Новак, повідомляє Інтерфакс-Україна

«У нас буде коригування обсягів видобутку дійсно у квітні у бік зменшення, ми це бачимо, тому що змінюється логістика, і фінансові проблеми будуть пов’язані зі страхуванням, із використанням суден. Все це, звичайно, вносить свої корективи, тому у квітні у нас буде коригування, і я думаю, що, можливо, побачимо там зниження в середньому у квітні 4−5% (до березня. — Ред.)», — повідомив Новак.

Він наголосив, що зниження видобутку не є директивним. «Ні, не директивно, це компанії самостійно вирішуватимуть», — наголосив він.

«У переробці також будуть коригування, також буде зниження завантаження нафтопереробних заводів. Але я хочу наголосити, це ніяк не вплине на забезпеченість нафтопродуктами нашого внутрішнього російського ринку. І експорт також здійснюватиметься. Але коригування завантаження нафтопереробних заводів буде», — сказав він.

Новак зазначив, що цифри зниження переробки поки що назвати не може: «Я зараз точно не скажу, бо там працює штаб».

Він також повідомив, що питання створення сховищ нафти завжди на порядку денному.

«Це питання на порядку денному завжди. Є певні обсяги, які ми можемо в резервуарах зберігати і в трубопровідній системі, але, звичайно, це зовсім незначно стосовно тих обсягів, які ми видобуваємо та реалізуємо на експорт», — сказав він.

Середньодобовий видобуток нафти з конденсатом у рф на початку квітня знизився на 3,9% до березня і склав близько 1,4 млн т.

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