росія визнала «недружніми» ще п'ять країн — Finance.ua

росія визнала «недружніми» ще п'ять країн Вчора 12:46 — Світ

росія визнала «недружніми» ще п'ять країн

росія визнала Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину «недружніми» для себе іноземними державами.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рішення уряду рф.

Це означає, що цим країнам буде обмежена можливість наймати до посольств, консульств та представництв держорганів працівників, які перебувають на території росії.

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У росії на початку березня прийняли список іноземних країн і територій, які здійснюють щодо рф та її громадян «недружні дії».

Крім України, до списку увійшли країни Євросоюзу, Австралія, Албанія, Андорра, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Чорногорія Швейцарія та Японія.

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