росія витратить додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям — Finance.ua

росія витратить додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям

Вчора 15:15

Уряд росії збільшив свій резервний фонд на 273,4 млрд рублів (3,5 млрд доларів за офіційним курсом). Гроші підуть «на забезпечення стабільності економіки в умовах зовнішніх санкцій».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду рф.

«Основне джерело збільшення резервного фонду — 271,6 млрд рублів — додаткові нафтогазові доходи, отримані в I кварталі 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ціни на енергоресурси різко зросли на початку 2022 року. Нафта піднялася вище 100 доларів за барель після російського вторгнення в Україну. росії вдається продати свою нафту тільки зі знижкою 30 доларів за барель, проте навіть в цих умовах надходження в російський бюджет значні.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку вторгнення росія отримала від Європейського Союзу 35 млрд євро за енергоносії, в той час як Україна отримала від ЄС тільки 1 млрд євро допомоги.

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