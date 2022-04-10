росія витратить додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям — Finance.ua
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росія витратить додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям

Вчора 15:15
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Уряд росії збільшив свій резервний фонд на 273,4 млрд рублів (3,5 млрд доларів за офіційним курсом). Гроші підуть «на забезпечення стабільності економіки в умовах зовнішніх санкцій».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду рф.
«Основне джерело збільшення резервного фонду — 271,6 млрд рублів — додаткові нафтогазові доходи, отримані в I кварталі 2022 року», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ціни на енергоресурси різко зросли на початку 2022 року. Нафта піднялася вище 100 доларів за барель після російського вторгнення в Україну. росії вдається продати свою нафту тільки зі знижкою 30 доларів за барель, проте навіть в цих умовах надходження в російський бюджет значні.
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Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку вторгнення росія отримала від Європейського Союзу 35 млрд євро за енергоносії, в той час як Україна отримала від ЄС тільки 1 млрд євро допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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