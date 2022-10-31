росія витратила пів мільярда доларів на ракетну атаку 31 жовтня — Finance.ua
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росія витратила пів мільярда доларів на ракетну атаку 31 жовтня

Казна та Політика
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Ракетна атака по енергетичних об’єктах України, яку росія провела вранці 31 жовтня, коштувала 400-600 млн дол. Ця сума перевищує річні бюджети Новосибірська чи Єкатеринбурга — третього й четвертого за величиною міст росії, пише Обозреватель.
За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, росія випустила по Україні понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. 44 з них збили.
  • вартість ракети Х-101 становить 13 млн доларів;
  • Х-555 — 7,5 млн доларів.
Після ранкової атаки російських військ 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, 350 тис. помешкань знеструмлено, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У компанії ДТЕК вже попередили про аварійні відключення електроенергії.
За матеріалами:
Обозреватель
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