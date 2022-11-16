росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок (інфографіка) — Finance.ua
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росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок (інфографіка)

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Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.
Такий висновок можна зробити з даних Повітряних сил щодо запущених та збитих ракет та БПЛА, наведених УП.
Зазначається, що 15 листопада окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами «Shahed-136/131», «Оріон», «Орлан-10».
В цей день протиповітряна оборона України збила:
  • 75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 10 дронів Shahed-136/131;
  • 1 БпЛА «Оріон»;
  • 1 БпЛА «Орлан-10».
росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок (інфографіка)
Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки рф спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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