росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок (інфографіка) — Finance.ua

росія витратила до мільярда доларів на атаку української інфраструктури у вівторок (інфографіка) Сьогодні 15:58

Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.

Такий висновок можна зробити з даних Повітряних сил щодо запущених та збитих ракет та БПЛА, наведених УП.

Зазначається, що 15 листопада окупанти атакували Україну 96-ма крилатими ракетами повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, «Калібр»), керованими авіаційними ракетами Х-59, ударними дронами «Shahed-136/131», «Оріон», «Орлан-10».

В цей день протиповітряна оборона України збила:

75 крилатих ракет (Х-101, Х-555, «Калібр»);

2 керовані авіаційні ракети Х-59;

10 дронів Shahed-136/131;

1 БпЛА «Оріон»;

1 БпЛА «Орлан-10».

Станом на ранок 16 листопада у Києві після масованої ракетної атаки рф спеціалісти відновили живлення об‘єктів критичної інфраструктури. Водночас мешканцям усіх регіонів треба бути готовими до тривалих відключень світла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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