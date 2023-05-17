росія витрачає на війну в Україні майже $373 млн щодня — Finance.ua

росія витрачає на війну в Україні майже $373 млн щодня Сьогодні 10:45 — Світ

росія витрачає на війну в Україні майже $373 млн щодня

росія витрачає на війну в Україні 30 млрд рублів на день.

Таку оцінку з посиланням на дані системи «Електронний бюджет» навів Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, на початок травня перевищили 3 трлн.

За даними Мінфіну, лише за відкритими статтями у розділі «національна оборона» бюджет витратив 789,8 млрд руб. станом на 15 травня. До цієї суми потрібно додати ще секретні витрати — 3 трлн руб., з яких 80% (2,4 трлн руб.) дістається військовим.

«Таким чином, у середньому щомісяця бойових дій обходиться бюджету приблизно 720 млрд руб. Це два річні бюджети багатих регіонів, таких як Ямало-Ненецький або Ханти-Манійський автономні округи (330 млрд руб.). Щодня військова машина „з'їдає“ близько 30 млрд руб. — суму, яку можна порівняти з тією, яку найбідніші регіони збирають у скарбницю за рік», — зазначає The Moscow Times.

Довідка Finance.ua:

нічна атака росії по Україні, яка відбулася 16 травня, країні-агресору коштувала щонайменше 119 млн дол. Такі підрахунки зробили журналісти «Економічна правда» за даними командування Повітряних сил ЗСУ;

ЄБРР прогнозує, що швидке відновлення України після завершення війни потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько $50 мільярдів на рік завдяки припливу іноземного капіталу, в тому числі приватного.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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