росія вилетить із шістки найбільших економік світу, її замінить Індонезія – МВФ — Finance.ua

рф втратить шосте місце серед економік світу у 2024 році, її випередить за паритетом купівельної спроможності Індонезія.
Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду.
У 2024 році частка російського ВВП у загальносвітовому, розрахована за ПКС, знизиться до 2,52%, а частка Індонезії досягне 2,61%.
ПКС дає можливість порівняти ВВП різних країн із поправкою на курси валют. Експерти МВФ підрахували, що за підсумками 2022 року цей показник для росії знизиться до 2,72%, за підсумками минулого року він становив 3,07%.
Горизонт квітневого прогнозу МВФ — 2027 рік, до цього часу частка росії у світовій економіці з ПКС може знизитися до 2,34%.
Прогноз МВФ, опублікований у жовтні 2021 року, зберігав за рф шосте місце, тоді експерти оцінювали частку країни у світовому ВВП у 2,84% у 2026 році, на 0,4 процентних пункти більше, ніж у квітневому прогнозі.
За даними МВФ, свого піку частка росії у глобальній економіці сягала 2008 року — 3,68%.