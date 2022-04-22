росія вилетить із шістки найбільших економік світу, її замінить Індонезія – МВФ — Finance.ua
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росія вилетить із шістки найбільших економік світу, її замінить Індонезія – МВФ

Вчора 15:11Світ
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рф втратить шосте місце серед економік світу у 2024 році, її випередить за паритетом купівельної спроможності Індонезія.
Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду.
У 2024 році частка російського ВВП у загальносвітовому, розрахована за ПКС, знизиться до 2,52%, а частка Індонезії досягне 2,61%.
ПКС дає можливість порівняти ВВП різних країн із поправкою на курси валют. Експерти МВФ підрахували, що за підсумками 2022 року цей показник для росії знизиться до 2,72%, за підсумками минулого року він становив 3,07%.
Горизонт квітневого прогнозу МВФ — 2027 рік, до цього часу частка росії у світовій економіці з ПКС може знизитися до 2,34%.
Прогноз МВФ, опублікований у жовтні 2021 року, зберігав за рф шосте місце, тоді експерти оцінювали частку країни у світовому ВВП у 2,84% у 2026 році, на 0,4 процентних пункти більше, ніж у квітневому прогнозі.
За даними МВФ, свого піку частка росії у глобальній економіці сягала 2008 року — 3,68%.

Рубль, енергоресурси, санкції: коли чекати колапсу російської економіки

До слова, у 2019 році МВФ прогнозував, що Індонезія обжене росію за часткою ВВП по ПКС. Проте прогноз не справдився — у пандемійному 2020 році ВВП росії скоротився на 2,7%, а в 2021 році зріс на 4,7%.
МВФ зазначає, що ВВП росії скоротиться на 8,5% у 2022 році та на 2,3% у 2023 році.
За матеріалами: Економічна Правда
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