росія втратить половину енергетичного експорту завдяки санкціям Заходу, - експерти — Finance.ua

росія втратить половину енергетичного експорту завдяки санкціям Заходу, - експерти Сьогодні 09:45

Завдяки санкціям країн Заходу росія втратить близько половини свого енергетичного експорту. Дефіциту на світовому ринку не очікується.

Втрати РФ від ембарго наступного року можуть перевищити 100 млрд доларів, а видобуток скоротиться більш ніж на 25%, вважає директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. Ефект від граничної ціни він оцінює скромніше.

«Що стосується встановлення прайс-кепа на рівні 60 доларів, це може лише мінімально торкнутися російських фінансів, оскільки вже зараз російські компанії торгують нафтою для Китаю та Індії за нижчою ціною», — зазначив експерт. Але в результаті загального пакету енергетичних санкцій, за оцінкою Омельченка, Росія може втратити близько 51% всього енергетичного експорту.

Директор спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев прогнозує менше скорочення — трохи більше 45%. Але навіть у цьому випадку дефіциту на ринку не повинно бути, вважає він.

Нагадаємо, з 5 грудня набуло чинності ембарго Європейського Союзу на імпорт морсь к ої нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

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РБК daily За матеріалами:

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